Ini Promo 10.10 yang Wajib Kamu Serbu, Ada Makan KFC Cuma 10RB di ShopeePay

JAKARTA – Momen belanja 10.10 kembali hadir. Tahun ini, aplikasi ShopeePay menghadirkan berbagai promo eksklusif mulai 5 hingga 11 Oktober 2026. Pengguna bisa menikmati Flash Sale Pulsa & Paket Data mulai Rp1, Saldo Kaget dengan total Rp100 juta setiap hari, hingga KFC hanya Rp10.000 khusus pada 10 Oktober.

Rangkaian promo ini menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk kebutuhan yang dekat dengan keseharian pengguna, mulai dari isi pulsa dan paket data hingga makan bareng teman dan keluarga.

Memanfaatkan keseruan momen 10.10, aplikasi ShopeePay ingin memberikan value lebih dari transaksi yang memang sudah menjadi bagian dari keseharian pengguna.

Eka Nilam Dari, Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, mengatakan, “Tanggal kembar telah menjadi salah satu momen yang dinantikan masyarakat, bukan hanya untuk mendapatkan penawaran menarik, tetapi juga karena keseruan menemukan berbagai promo baru.”

“Antusiasme inilah yang membuat 10.10 semakin spesial. Karena itu, kami senang bisa menambah keseruannya melalui rangkaian promo yang memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna sekaligus membantu mereka mendapatkan value lebih dari berbagai kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Pulsa dan Paket Data Mulai Rp1, Jangan Sampai Kehabisan!

Awal bulan kerap kali menjadi periode di mana pengguna mengisi pulsa dan memperbarui paket data mereka. Selama periode 10.10, pengguna bisa mendapatkan Flash Sale Pulsa & Paket Data mulai Rp1 melalui aplikasi ShopeePay dengan kuota terbatas.