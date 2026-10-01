7 Manfaat Menanam Lidah Buaya di Rumah untuk Kesehatan

ALOE vera atau lidah buaya selama ini dikenal sebagai tanaman yang banyak digunakan untuk membantu merawat kulit, terutama setelah mengalami paparan sinar matahari. Namun, manfaat tanaman yang mudah ditemukan di wilayah tropis ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan perawatan kulit.

Lidah buaya telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Tanaman ini memiliki daun tebal yang menyimpan gel dan berbagai senyawa tumbuhan yang sedang diteliti karena potensinya bagi kesehatan.

Sejumlah penelitian menemukan beberapa manfaat potensial lidah buaya. Mulai dari membantu meredakan gangguan pencernaan hingga menjaga kesehatan mulut.

Dilansir dari Health Line, berikut 7 manfaat lidah buaya yang menarik untuk diketahui:

1. Membantu Meredakan Heartburn

Lidah buaya berpotensi membantu mengurangi gejala heartburn, yaitu sensasi terbakar di dada yang sering berkaitan dengan naiknya asam lambung. Sebuah penelitian yang dikutip dalam sumber menunjukkan bahwa konsumsi gel aloe vera dalam jumlah tertentu saat makan berpotensi mengurangi tingkat keparahan gejala gastroesophageal reflux disease (GERD).

Meski demikian, lidah buaya bukan pengganti pengobatan GERD. Jika keluhan asam lambung sering muncul atau semakin parah, pemeriksaan medis tetap diperlukan.

2. Membantu Menjaga Kesegaran Buah dan Sayuran

Gel lidah buaya juga pernah diteliti sebagai lapisan pelindung alami untuk bahan pangan. Dalam sebuah penelitian, tomat yang dilapisi gel aloe vera menunjukkan adanya penghambatan terhadap pertumbuhan sejumlah bakteri yang berpotensi membahayakan.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian terhadap apel. Temuan tersebut membuka kemungkinan penggunaan gel aloe vera sebagai salah satu metode untuk membantu mempertahankan kesegaran produk segar. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penerapannya secara luas.

3. Berpotensi Menjadi Alternatif Obat Kumur

Aloe vera juga menarik perhatian dalam bidang kesehatan mulut. Ekstrak lidah buaya mengandung sejumlah senyawa yang berpotensi membantu menghambat plak.

Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa ekstrak tanaman tersebut dapat menjadi alternatif obat kumur tertentu. Aloe vera juga berpotensi membantu menenangkan kondisi gusi yang mengalami iritasi atau peradangan.

Meski demikian, penggunaan lidah buaya tidak menggantikan kebiasaan utama dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulai dari menyikat gigi dengan benar dan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi.