8 Tanaman Hias yang Bisa Tumbuh di Air, Bikin Rumah Makin Adem

JAKARTA - Tak semua tanaman hias harus ditanam menggunakan tanah. Beberapa jenis tanaman ternyata bisa tumbuh di air, sehingga cocok ditempatkan dalam vas atau wadah kaca untuk mempercantik rumah.

Selain terlihat simpel, metode ini juga bisa digunakan untuk memperbanyak tanaman dari potongan batang. Berikut beberapa tanaman hias yang bisa ditanam di air seperti yang dilansir dari The Spruce.

8 Tanaman Hias yang Bisa Tumbuh di Air

1. Sirih gading

Sirih gading atau pothos termasuk tanaman hias yang mudah diperbanyak menggunakan air. Cukup potong batang yang memiliki beberapa ruas, lalu masukkan bagian batang ke dalam air.

Pastikan daun tidak ikut terendam karena bisa membusuk. Dalam beberapa waktu, akar baru akan mulai tumbuh dari bagian ruas batang.

2. Monstera

Ilustrasi jangan sering menyiram monstera. (Foto: dok Magnific)

Monstera juga bisa ditumbuhkan dari potongan batang di dalam air. Pilih batang sehat yang memiliki beberapa ruas dan daun, kemudian masukkan bagian potongannya ke dalam wadah berisi air.

Letakkan di tempat dengan cahaya terang tidak langsung. Air sebaiknya diganti secara rutin setiap beberapa hari agar tetap bersih.

3. Philodendron