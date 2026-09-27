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Tak Harus Meditasi, Begini Cara Melatih Mindfulness dalam Aktivitas Sehari-hari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |17:05 WIB
Tak Harus Meditasi, Begini Cara Melatih Mindfulness dalam Aktivitas Sehari-hari
Ilustrasi mindfulness. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Mendengar kata mindfulness, mungkin yang langsung terbayang adalah meditasi dengan mata terpejam sambil mengatur napas. Padahal, latihan mindfulness tak selalu harus dilakukan dengan cara tersebut.

Menurut Mayo Clinic, mindfulness pada dasarnya adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi saat ini tanpa langsung menghakimi atau menilai. Seseorang bisa memperhatikan pikiran, perasaan, kondisi tubuh, hingga lingkungan sekitar tanpa harus berusaha menghilangkan semua pikiran. 

Menariknya, mindfulness bisa dilakukan sambil menjalani aktivitas yang sudah biasa dilakukan setiap hari. Jadi, tak perlu menyediakan waktu khusus selama berjam-jam.

Apa Itu Mindfulness?

Mindfulness berarti memberikan perhatian penuh pada momen yang sedang dijalani. Ketika melakukannya, seseorang mengamati pikiran, perasaan, tubuh, dan lingkungan sekitar apa adanya.

Artinya, seseorang tak harus memaksa pikirannya menjadi kosong. Jika ada pikiran yang muncul, cukup menyadarinya tanpa ikut terbawa terlalu jauh.

Mayo Clinic menjelaskan bahwa mindfulness bisa dilakukan saat duduk, berdiri, berjalan, atau bahkan berbaring. Latihan sederhana ini juga bisa mendukung fokus, pengelolaan stres, suasana hati, dan kesadaran terhadap diri sendiri. 

Bisa Dilakukan saat Menyikat Gigi dan Makan

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