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HOME WOMEN LIFE

Benarkah Tanaman Bisa Membersihkan Udara di Rumah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |07:05 WIB
Benarkah Tanaman Bisa Membersihkan Udara di Rumah?
Tanaman di rumah. (Foto: Freepik)
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MELETAKKAN tanaman hias di dalam rumah bukan hanya dapat mempercantik ruangan. Tanaman juga kerap disebut mampu membantu membersihkan udara dan menyerap berbagai zat berbahaya.

Namun, apakah tanaman benar-benar efektif untuk memurnikan udara di dalam rumah? Apakah benar tanaman juga bisa membantu membersihkan udara di rumah?

Tanaman lidah mertua. (Foto: dok fabian stroobants/Pexels)

1. Tanaman Bisa Membersihkan Udara di Rumah?

Dilansir dari Healthy Line, anggapan bahwa tanaman bisa membersihkan udara di rumah salah satunya berawal dari penelitian NASA pada 1989. Dia menemukan bahwa sejumlah tanaman dapat menyerap senyawa tertentu dari udara dalam ruang tertutup.

Meski demikian, penelitian lanjutan menunjukkan bahwa hasil eksperimen tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada kondisi rumah sehari-hari. Dalam kondisi nyata, diperlukan jumlah tanaman yang sangat banyak untuk mendapatkan efek pemurnian udara yang signifikan.

Artinya, tanaman memang dapat berkontribusi terhadap kualitas udara. Namun, tidak dapat menggantikan ventilasi yang baik atau alat pembersih udara.

2. Tanaman Bisa Memberikan Manfaat Lain

Meski kemampuannya memurnikan udara tidak boleh dilebih-lebihkan, keberadaan tanaman di dalam rumah tetap memiliki sejumlah manfaat. Beberapa penelitian mengaitkan keberadaan tanaman dengan membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas.

Selain itu, tanaman juga bisa mendukung konsentrasi dan daya ingat, membantu mengurangi stres dan kelelahan, hingga menambah unsur alami dan kenyamanan secara visual di dalam ruangan. Mengombinasikan beberapa jenis tanaman juga dapat membuat ruangan terasa lebih hidup.

 

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Topik Artikel :
Udara Air Purifier Tanaman
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