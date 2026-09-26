Cerita Memes Berguru dengan Guruh Soekarnoputra, Rela Naik Bus demi Latihan Tari hingga Belajar Dandan Konde

JAKARTA – Di balik kepiawaian Memes dalam bernyanyi dan membawakan seni tradisional, terdapat didikan keras dari almarhum Guruh Soekarnoputra. Memes mengenang perjuangannya saat masih remaja ketika menimba ilmu di Swara Maharddhika.

Pelantun lagu Pesawat Terbangku ini menuturkan, dirinya bergabung di angkatan 9 pada tahun 1980 saat masih berseragam SMP dan SMA. Di sanalah mental serta keterampilannya ditempa langsung oleh sang maestro.

"Jadi saya belajar nari, belajar kebudayaan, belajar organisasi, belajar disiplin. Semua tari-tarian dan belajar berkebaya, make up, rambut, di-konde-an semua Mas Guruh yang ngajarin," kenang Memes di rumah duka kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

1. Belajar dari Guruh Soekarnoputra

Memes menceritakan, pada era 1980-an, memakai kebaya lengkap dengan sanggul bagi anak muda bukanlah hal yang lazim ditemui di jalanan.

Bahkan, Memes rela naik transportasi umum. Semua hal itu dilakukan Memes agar bisa sampai ke sanggar milik almarhum Guruh Soekarnoputra.

"Jadi kebayang enggak dulu latihan-latihan tuh kita harus pakai kebaya di sini, tahun '80 itu belum ada tuh yang kita pakai kebaya. Akhirnya kadang-kadang kita karena naik bis atau kendaraan umum, kita naik bis dulu atau naik kendaraan umum nanti kita ganti di sini pakai kain dan pakai belum gitu apa, konde," ujarnya.