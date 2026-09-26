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Gaya Mewah Syahrini Kembali Jadi Sorotan, Aksesori yang Dipakai Tembus Rp30,5 Miliar

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |18:05 WIB
Gaya Mewah Syahrini Kembali Jadi Sorotan, Aksesori yang Dipakai Tembus Rp30,5 Miliar
Syahrini. (Foto: Instagram/@fashion__selebriti)
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GAYA hidup mewah Syahrini kembali menjadi sorotan. Penyanyi yang dikenal dengan penampilannya yang glamor tersebut tampil mengenakan sejumlah perhiasan dan aksesori dari rumah mode kelas dunia.

Syahrini terlihat mengenakan beberapa koleksi perhiasan Graff, gelang Cartier dan Hermès, serta jam tangan mewah Patek Philippe. Jika seluruh harga yang tercantum dalam daftar tersebut dijumlahkan, nilai koleksinya mencapai sekitar Rp30,57 miliar.

Syahrini

1. Perhiasan Graff Jadi Sorotan

Dilansir dari Instagram @fashion__selebriti, salah satu koleksi yang mencuri perhatian adalah cincin berlian dari Graff. Syahrini tercatat mengenakan Heart Shape Diamond Wedding Band berbahan platinum dengan berlian 0,70 karat. Harga yang dicantumkan mencapai USD88.500 atau sekitar Rp1,593 miliar.

Syahrini juga mengenakan Claw Set Oval Diamond Eternity Ring berbahan platinum dengan berlian 1 karat. Harganya tercantum USD195.000 atau sekitar Rp3,51 miliar

Namun, koleksi Graff yang paling mencolok adalah Emerald Cut Yellow Diamond High Jewellery Ring dengan berlian kuning fancy vivid yellow berbentuk emerald cut seberat 4,16 karat. Harga yang tercantum untuk cincin tersebut mencapai USD1,1 juta atau sekitar Rp19,8 miliar.

2. Kenakan Fancy Yellow Eternity Band

Selain koleksi Graff, Syahrini juga mengenakan Fancy Yellow Eternity Band dengan total 7,93 karat berlian. Harga yang dicantumkan untuk cincin tersebut mencapai USD99.000 atau sekitar Rp1,782 miliar.

Dengan demikian, empat koleksi cincin dan perhiasan yang tercantum dalam daftar tersebut sudah menyumbang nilai puluhan miliar rupiah. Penampilan Syahrini semakin mewah dengan jam tangan Patek Philippe Nautilus 7118/1200R-010.

Jam tersebut memiliki dial berwarna golden brown opaline dengan pola "wave" dan menggunakan material rose gold. Harga yang tercantum dalam daftar mencapai Rp1,379 miliar atau sekitar USD76.645. Sementara harga pasar yang dicantumkan mencapai Rp3,118 miliar.

 

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