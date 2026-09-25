Potret Sheila Dara Rayakan Ulang Tahun Ke-34 Tahun, Dapat Kejutan Hangat Keluarga

AKTRIS Sheila Dara Aisha baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Momen spesial tersebut terasa semakin hangat karena Sheila mendapat kejutan dari keluarga tercinta.

Di hari pertambahan usianya, Sheila Dara tampak menikmati momen sederhana bersama orang-orang terdekat. Kebersamaan dengan keluarga membuat perayaan ulang tahunnya terasa lebih berkesan.

1. Dapat Kejutan dari Keluarga

Ya, Sheila Dara merayakan ulang tahunnya pada Kamis, 24 September 2026. Perayaan ulang tahun ke-34 Sheila Dara berlangsung dengan suasana hangat.

Keluarga memberikan kejutan sebagai bentuk kasih sayang untuk istri dari aktor Vidi Aldiano tersebut. Dalam unggahan sang ibunda di akun Instagram @lindamelinda19, Sheila mendapat kejutan dari ayah, ibu, dan juga adiknya.

Momen kejutan itu pun menjadi kenangan manis bagi Sheila. Ekspresi bahagia terlihat saat dirinya mendapatkan perhatian dari keluarga di hari spesialnya.

“Happy milad nak @sheiladaisha , barakallah fii umrik, love you,” tulis @lindamelinda19.

Bagi Sheila, pertambahan usia bukan hanya menjadi momen untuk merayakan ulang tahun, tetapi juga kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.