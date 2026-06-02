Yoona SNSD Rayakan Ulang Tahun ke-36 dengan Hangat, Tampil Kasual Pakai T-Shirt Putih

Yoona SNSD baru merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada 30 Mei 2026. (Foto: Instagram/@yoona_lim)

BINTANG Korea Selatan, Im Yoon-ah atau yang akrab disapa Yoona SNSD, curi perhatian saat perayaan ulang tahunnya yang ke-36. Dia tampil kasual dalam balutan t-shirt putih.

Yoona memilih tampil simple di perayaan ulang tahunnya tersebut. Meski begitu, perayaan tetap terasa hangat dan membahagiakan.

1. Ulang Tahun Ke-36

Ya, Yoona baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada 30 Mei 2026. Momen spesial tersebut dibagikannya melalui media sosial dan langsung menarik perhatian para penggemar di berbagai negara.

Berbeda dari perayaan yang identik dengan kemewahan, kali ini Yoona memilih suasana yang lebih sederhana dan hangat. Dekorasi ulang tahun tampak minimalis dengan backdrop balon bertuliskan "Happy Yoona" yang menciptakan nuansa akrab dan personal.

Salah satu detail yang mencuri perhatian adalah kue ulang tahunnya yang unik. Kue tersebut dibuat menyerupai dua gelas yang dihiasi rangkaian bunga cantik. Ada tulisan "Happy Yoona Day" di bagian atas kue.