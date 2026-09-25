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Kisah Keyaa Kunal Banerji, Atlet Cantik India yang Mampu Angkat Beban 140 Kg dengan Berat Badan Hanya 45,7 Kg

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |09:05 WIB
Kisah Keyaa Kunal Banerji, Atlet Cantik India yang Mampu Angkat Beban 140 Kg dengan Berat Badan Hanya 45,7 Kg
Keyaa Kunal Banerji. (Foto: Instagram/@keyaakunalbanerji)
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ATLET powerlifting atau angkat besi asal India, Keyaa Kunal Banerji, mencuri perhatian setelah meraih prestasi di ajang IPF World Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championship 2026. Ajang itu digelar di Sun City, Afrika Selatan.

Bertanding di kelas Junior Women 47 kilogram, Keyaa berhasil memperoleh medali perak pada nomor deadlift. Atlet berusia 21 tahun tersebut sukses mengangkat beban seberat 140 kilogram, lebih dari tiga kali berat tubuhnya yang hanya 45,70 kilogram.

Keyaa Kunal Banerji

1. Total Angkatan 280 Kilogram

Dilansir dari South China Morning Post, dalam kompetisi yang berlangsung pada 18–29 Agustus 2026 tersebut, Keyaa mengakhiri pertandingan di peringkat kelima dunia dengan total angkatan mencapai 280 kilogram. Total tersebut berasal dari tiga nomor, yakni squat 90 kilogram, bench press 50 kilogram, dan deadlift 140 kilogram.

Performa tersebut membuat Keyaa menjadi salah satu atlet yang mendapat perhatian dalam kompetisi dunia tersebut. Angkatan deadlift 140 kilogram menjadi salah satu pencapaian yang paling mencolok. Dengan berat badan 45,70 kilogram, Keyaa mampu mengangkat beban lebih dari tiga kali berat tubuhnya.

 

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