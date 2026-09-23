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Tanaman Hias Ini Tetap Hidup meski Jarang Disiram, Cocok Buat Kamu yang Sering Lupa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |07:05 WIB
Tanaman Hias Ini Tetap Hidup meski Jarang Disiram, Cocok Buat Kamu yang Sering Lupa
Tanaman hias. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Punya tanaman hias di rumah memang bisa bikin suasana jadi lebih segar. Namun, tak semua orang punya waktu atau kemampuan untuk rutin merawat tanaman hias. Ada yang lupa menyiram, salah memilih tempat, sampai akhirnya tanaman malah layu atau mati.

Kalau kamu termasuk orang yang sering lupa merawat tanaman, snake plant atau tanaman lidah mertua bisa menjadi pilihan.

Tanaman hias ini dikenal cukup tahan banting dan tak butuh banyak perawatan. Melansir Southern Living,  lidah mertua berhasil tetap hidup selama hampir tiga tahun meski jarang dirawat dan hanya sesekali disiram. 

Lidah Mertua Punya Daun yang Khas

Tanaman lidah mertua. (Foto: dok fabian stroobants/Pexels)
Tanaman lidah mertua. (Foto: dok fabian stroobants/Pexels)

Lidah mertua berasal dari Afrika dan dikenal dengan bentuk daunnya yang tinggi, tegak, serta menyerupai pedang. Daunnya berwarna hijau tua dengan pola urat tertentu dan pada beberapa jenis memiliki bagian tepi berwarna hijau muda atau kekuningan.

Ada berbagai jenis lidah mertua dengan bentuk, warna, dan tinggi yang sedikit berbeda. Selain mudah dirawat, tanaman ini juga bisa memberikan kesan dekoratif pada ruangan karena bentuk daunnya yang mencolok. 

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