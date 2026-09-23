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Jangan Sering Negative Thinking! Ini Dampaknya bagi Fungsi Otak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |10:05 WIB
Jangan Sering Negative Thinking! Ini Dampaknya bagi Fungsi Otak
Ilustrasi negative thinking. (Foto: dok Magnific/Drazen Zigic)
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JAKARTA - Kebiasaan negative thinking atau punya pikiran negatif ternyata bukan cuma bisa memengaruhi suasana hati. Pola pikir negatif yang terjadi berulang kali juga ternyata bisa mempengaruhi fungsi otak termasuk penurunan kemampuan kognitif dan memori.

Hal ini diungkap dokter Adam Prabata melalui akun X @AdamPrabata. Ia membagikan hasil sebuah penelitian yang melihat hubungan antara repetitive negative thinking (RNT) atau pola berpikir negatif yang berulang dengan penurunan fungsi kognitif serta sejumlah penanda yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer.

“Sering berpikir negatif bisa berujung pada penurunan kemampuan otak,” tulis Adam dalam unggahannya.

Dokter Adam menjelaskan, penelitian itu menunjukkan orang yang cenderung memiliki pola pikir negatif berulang dapat memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan kemampuan otak. Kondisi ini juga berkaitan dengan risiko depresi dan kecemasan.

Kemampuan otak disebut dapat mengalami penurunan mencakup memori serta kemampuan kognitif secara keseluruhan.

“Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang cenderung memiliki pola pikir negatif itu bisa meningkatkan risiko terjadinya penurunan kemampuan otak dalam bentuk Alzheimer. Selain itu ada peningkatan risiko depresi dan kecemasan,” tulisnya.

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