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IU Spill Menu Dietnya, Cuma Makan Telur Rebus dengan Minyak Zaitun

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:05 WIB
IU <i>Spill</i> Menu Dietnya, Cuma Makan Telur Rebus dengan Minyak Zaitun
IU ungkap menu dietnya dengan telur rebus dan minyak zaitun. (Foto: dok Instagram/dlwlrma)
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JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris asal Korea IU kembali bikin penggemar terkejut setelah mengungkap menu yang belakangan ia konsumsi. Dalam sebuah acara bersama penggemar, IU mengatakan bahwa dirinya memilih telur rebus sebagai salah satu menu makannya.

Hal itu terungkap ketika IU menghadiri acara stage greeting pada 20 September 2026. Acara tersebut digelar untuk merayakan perilisan kembali film konsernya, IU Concert: The Golden Hour dan IU Concert: The Winning.

Dalam sesi tanya jawab bersama penggemar, seorang penggemar bertanya kepada IU mengenai menu yang akan disantapnya untuk makan malam.

"Aku sepertinya akan makan telur rebus," jawab IU.

Jawaban tersebut rupanya membuat para penggemar cukup terkejut. IU kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai cara dirinya mengonsumsi telur rebus.

Menurut IU, ia biasanya menambahkan minyak zaitun ke telur rebus yang dimakannya saat sarapan. Cara tersebut, menurut pengalamannya, membuatnya merasa kenyang dalam waktu lama.

"Kalau kamu menambahkan minyak zaitun ke telur rebus untuk sarapan, kamu akan kenyang sepanjang hari. Kamu benar-benar tidak akan merasa lapar. Coba saja," ujar IU seperti dikutip dari Allkpop. 

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