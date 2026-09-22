8 Tanaman Hias Ini Cocok Diletakkan di Kamar Mandi, Bikin Nuansa Tambah Segar

JAKARTA - Kamar mandi biasanya identik dengan ruangan yang lembap dan minim cahaya. Namun, kondisi tersebut ternyata justru bisa menjadi tempat yang cocok untuk beberapa jenis tanaman hias.

Kelembapan tinggi, suhu yang hangat, serta cahaya tidak langsung membuat sejumlah tanaman tropis merasa nyaman berada di kamar mandi. Selain mempercantik ruangan, kehadiran tanaman juga bisa membuat suasana kamar mandi terasa lebih segar dan alami.

Namun, tentu tak semua tanaman cocok ditempatkan di ruangan ini. Jika ingin menambahkan sedikit nuansa hijau di kamar mandi, berikut beberapa tanaman hias yang bisa dipertimbangkan melansir dari Southern Living.

1. Lucky Bamboo

Lucky Bamboo. (Foto: dok Pinterest)

Lucky bamboo atau bambu hoki termasuk tanaman hias yang cukup mudah dirawat. Tanaman ini menyukai kondisi lembap sehingga cocok ditempatkan di kamar mandi.

Lucky bamboo dapat ditanam di dalam pot dan sebaiknya diletakkan di area yang mendapat cahaya terang, tetapi tak terkena sinar matahari secara langsung. Media tanamnya juga perlu dijaga tetap lembap agar tanaman tumbuh dengan baik.

2. Pothos