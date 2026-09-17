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Vaksin Influenza Tak Hanya untuk Anak, Orang Dewasa dan Lansia Juga Perlu

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |10:05 WIB
Vaksin Influenza Tak Hanya untuk Anak, Orang Dewasa dan Lansia Juga Perlu
Vaksin influenza. (Foto: Freepik)
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INFLUENZA merupakan salah satu infeksi saluran pernapasan yang dapat menyerang siapa saja. Mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia, bisa terkena.

Meski pada sebagian orang influenza dapat sembuh dengan sendirinya, infeksi ini tetap perlu diperhatikan, terutama pada kelompok usia yang rentan mengalami komplikasi. Karena itu, vaksin perlu dilakukan, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa dan lansia.

1.  Vaksin Influenza

Dokter Spesialis Anak dari Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Yogi Prawira, Sp.A, Subsp.ETIA(K), dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone mengatakan salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui vaksinasi influenza. Menurutnya, vaksin influenza memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap infeksi influenza, termasuk bagi orang dewasa dan lansia.

“Vaksin influenza di Indonesia ini sebenarnya sampai sekarang belum jadi programerasi rutin dari pemerintah, tapi dari ikatan dokter anak Indonesia, itu sudah masuk dalam jadwal yang direkomendasikan,” ujar dr. Yogi.

2. Vaksin Direkomendasikan Mulai Usia 6 Bulan

Rekomendasi vaksinasi influenza mencakup kelompok usia yang cukup luas. Vaksin influenza dapat diberikan mulai usia 6 bulan hingga dewasa. Hal ini menjadi penting karena risiko terjadinya komplikasi akibat influenza dapat lebih tinggi pada kelompok tertentu, terutama anak usia balita dan lansia.

“Usianya mulai dari 6 bulan sampai dengan dewasa. Jadi bahkan kelompok usia rentan ya, pada balita, pada lansia, itu sangat disarankan,” jelas dr. Yogi.

Dengan demikian, vaksin influenza bukan hanya ditujukan untuk anak-anak. Orang dewasa, termasuk mereka yang sudah berusia lanjut, juga tetap perlu mempertimbangkan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan influenza.

 

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