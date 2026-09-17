Apa Itu Vasektomi? KB Khusus Laki-Laki yang Dijalani Suami Siti Badriah

JAKARTA - Keputusan Krisjiana Baharudin, suami Siti Badriah, menjalani vasektomi menjadi perhatian setelah ia mengungkap alasan di balik pilihannya tersebut. Krisjiana menyebut keputusan itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam perencanaan keluarga sekaligus upaya menghormati pilihan sang istri.

Melalui pernyataannya, Krisjiana mengatakan keputusan menjalani vasektomi tidak terlepas dari keinginannya untuk mengambil bagian dalam perencanaan keluarga.

“Gua memutuskan untuk vasektomi. Kadang para suami itu lupa, di balik hadirnya seorang anak, ada perjuangan seorang istri yang gak sedikit,” ujar Krisjiana dalam video yang diunggah di Instagram.

Lalu, Apa Itu Vasektomi?

Melansir laman Rumah Sakit Siloam, vasektomi adalah prosedur operasi dengan cara memotong atau mengikat vas deferens, yaitu saluran di dalam skrotum yang berfungsi mengalirkan sperma dari testis menuju uretra pada penis. Pada dasarnya, vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria yang tidak berencana memiliki anak lagi.

Meski demikian, pria yang telah menjalani vasektomi masih dapat mengalami orgasme dan ejakulasi. Namun, air mani yang dikeluarkan tidak lagi mengandung sperma sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan.

Keunggulan Vasektomi