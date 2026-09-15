7 Kebiasaan di Malam Hari Ini Bisa Bikin Gula Darah Naik

KADAR gula darah memang bisa berubah sepanjang hari, termasuk ketika malam tiba. Bagi orang dengan diabetes, perubahan ini bisa lebih terasa karena gula darah dapat naik terlalu tinggi atau justru turun terlalu rendah saat tidur.

Ternyata, bukan hanya makanan manis yang perlu diperhatikan. Beberapa kebiasaan yang dilakukan pada malam hari juga dapat memengaruhi kadar gula darah.

Dikutip dari Verywell Health, berikut 7 kebiasaan malam hari yang bisa memicu perubahan gula darah:

1. Melewatkan Makan atau Makan Tidak Teratur

Melewatkan waktu makan dapat meningkatkan risiko gula darah turun terlalu rendah atau hipoglikemia, terutama pada orang dengan diabetes yang menggunakan obat tertentu. Karena itu, jadwal makan yang konsisten penting agar penggunaan obat dapat disesuaikan dengan waktu makan.

Makan malam juga dianjurkan sekitar tiga hingga empat jam sebelum tidur. Bukan hanya waktunya yang perlu diperhatikan. Isi makanan juga sebaiknya seimbang dengan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat.

2. Minum Alkohol di Malam Hari

Minum alkohol pada malam hari dapat menyebabkan gula darah turun beberapa jam setelah dikonsumsi. Risikonya bisa semakin besar jika alkohol diminum dalam kondisi perut kosong.

Jika sesekali mengonsumsi alkohol, disarankan untuk tidak meminumnya tanpa makanan. Selain itu, disarankan untuk mengombinasikan alkohol dengan sumber karbohidrat kompleks untuk membantu mencegah penurunan gula darah pada malam hari.

3. Makan Terlalu Banyak atau Terlalu Dekat dengan Waktu Tidur

Makan malam dalam porsi besar atau ngemil terlalu dekat dengan waktu tidur juga bisa membuat gula darah meningkat dan bertahan tinggi sepanjang malam. Sebisa mungkin, selesaikan makan beberapa jam sebelum tidur.