Kena Mental, Cerita Fanny Kondoh Sempat Kepikiran Bunuh Diri Gegara Dihujat

JAKARTA — Gelombang hujatan di media sosial ternyata berdampak besar terhadap kondisi mental influencer Fanny Kondoh. Di tengah sorotan terkait sejumlah momen dalam perilisan film Baby Udon, Fanny mengaku sempat berada di titik terendah hingga terpikir untuk mengakhiri hidup.

Pengakuan tersebut disampaikan Fanny saat menjadi bintang tamu podcast Melaney Ricardo. Sambil menangis, Fanny menceritakan bagaimana hujatan yang diterimanya mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk perannya sebagai seorang ibu.

“Serangannya terlalu out of my control, dan it make me almost give up. Aku sampai enggak function sebagai ibu,” ujar Fanny.

Fanny bahkan mengaku telah melakukan sejumlah persiapan yang menunjukkan betapa berat kondisi yang tengah dihadapinya. Ia sempat menghubungi adiknya dan menitipkan sang anak, Kazuki atau yang biasa disapa Kazkaz.

“Aku udah WhatsApp adikku, ‘Ini uangku ada di sini, password-nya ini, titip Kazkaz.’ Aku udah WA susterku, aku bilang, ‘Titip Kazkaz, aku tidak kuat, aku capek,’” tuturnya.

Sempat Ingin Bunuh Diri

Fanny juga mengungkapkan bahwa ketika menjalani operasi kecil pada giginya, pikirannya semakin jauh. Ia bahkan sempat mencari cara untuk mengakhiri hidup tanpa rasa sakit.