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Potret Elegan Kate Middleton Antar Pangeran George Memulai Sekolah di Eton College

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |10:14 WIB
Potret Elegan Kate Middleton Antar Pangeran George Memulai Sekolah di Eton College
Potret Elegan Kate Middleton Antar Pangeran George Memulai Sekolah di Eton College (Foto: Page Six)
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JAKARTA Kate Middleton kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang anggun saat mendampingi putra sulungnya, Pangeran George, memasuki hari pertama sekolah di Eton College.

Kate bersama Pangeran William terlihat mengantar George ke sekolah bergengsi tersebut pada Selasa. Ketiganya berjalan bersama menuju Eton College di Berkshire, Inggris, di tengah cuaca hujan.

Melansir laman Page Six, dalam momen spesial itu, Putri Wales tampil elegan dengan mengenakan gaun berwarna hijau tua yang dipadukan dengan rambut bergelombang rapi serta sepatu hak tinggi hitam. Kate juga membawa payung hitam untuk melindungi keluarganya dari hujan.

Kate Middleton

Sementara itu, Pangeran William tampil formal dengan setelan hitam, dasi biru, dan sepatu cokelat. George yang kini berusia 13 tahun terlihat semakin dewasa saat mendampingi kedua orang tuanya menuju pintu masuk sekolah.

      
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