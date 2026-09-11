Potret Elegan Kate Middleton Antar Pangeran George Memulai Sekolah di Eton College

Potret Elegan Kate Middleton Antar Pangeran George Memulai Sekolah di Eton College (Foto: Page Six)

JAKARTA — Kate Middleton kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang anggun saat mendampingi putra sulungnya, Pangeran George, memasuki hari pertama sekolah di Eton College.

Kate bersama Pangeran William terlihat mengantar George ke sekolah bergengsi tersebut pada Selasa. Ketiganya berjalan bersama menuju Eton College di Berkshire, Inggris, di tengah cuaca hujan.

Melansir laman Page Six, dalam momen spesial itu, Putri Wales tampil elegan dengan mengenakan gaun berwarna hijau tua yang dipadukan dengan rambut bergelombang rapi serta sepatu hak tinggi hitam. Kate juga membawa payung hitam untuk melindungi keluarganya dari hujan.

Sementara itu, Pangeran William tampil formal dengan setelan hitam, dasi biru, dan sepatu cokelat. George yang kini berusia 13 tahun terlihat semakin dewasa saat mendampingi kedua orang tuanya menuju pintu masuk sekolah.