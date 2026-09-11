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HOME WOMEN FOOD

Nanas Sudah Dipotong, Bisa Tahan Berapa Lama?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |08:05 WIB
Nanas Sudah Dipotong, Bisa Tahan Berapa Lama?
Ilustrasi cara menyimpan nanas potong. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Menyantap nanas memang menyegarkan, baik langsung dimakan maupun diolah jadi berbagai hidangan. Namun, setelah dikupas dan dipotong, nanas tak bisa dibiarkan begitu saja.

Daging buah nanas yang sudah dipotong bisa lebih cepat kehilangan rasa manis, tekstur renyah, dan kesegarannya jika tak disimpan dengan benar. Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk membuat nanas tetap enak disantap selama beberapa hari.

Melansir Southern Living, nanas yang sudah dikupas dan dipotong sebaiknya segera disimpan di dalam kulkas. Jika dimasukkan ke wadah kedap udara atau kantong zip yang tertutup rapat, nanas dapat digunakan dalam waktu hingga lima hari untuk mendapatkan rasa dan tekstur terbaik.

Pastikan udara di dalam kantong dikeluarkan sebanyak mungkin sebelum ditutup. Cara ini dapat membantu memperlambat proses oksidasi sehingga nanas tidak cepat berubah kualitas.

Meski begitu, lama penyimpanan juga bisa dipengaruhi oleh kondisi nanas sebelum dipotong, kebersihan alat yang digunakan, dan seberapa baik wadah penyimpanannya.

Bagaimana Cara Menyimpan Nanas yang Sudah Dipotong?

Ilustrasi nanas yang sudah dipotong. (Foto: dok Magnific/8photo)
Ilustrasi nanas yang sudah dipotong. (Foto: dok Magnific/8photo)

Caranya mudah. Setelah nanas dikupas dan dipotong menjadi bentuk yang diinginkan, seperti potongan dadu, irisan, atau batang, masukkan buah ke dalam wadah kedap udara.

      
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