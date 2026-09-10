Potret Dikta Wicaksono dan Rachel Florencia Jalani Bulan Madu, Sweet Berdua di Pulau

PASANGAN Dikta Wicaksono dan Rachel Florencia kini tengah menikmati momen bahagia sebagai pengantin baru. Setelah resmi menikah pada 16 Agustus 2026, keduanya memilih menghabiskan waktu bersama dalam momen bulan madu.

Dikta dan Rachel tampaknya memilih suasana pulau untuk menikmati waktu berdua. Jauh dari kesibukan, pasangan ini terlihat menikmati berbagai momen sederhana selama perjalanan mereka.

1. Nikmati Bulan Madu

Rachel pun membagikan sejumlah potret dari momen bulan madu tersebut melalui media sosial. Dalam foto-foto yang dibagikan, terlihat suasana penginapan berupa cottage yang menjadi tempat mereka beristirahat.

Tak hanya bersantai, Dikta dan Rachel juga terlihat menikmati waktu makan bersama. Momen sederhana tersebut memberikan gambaran suasana bulan madu keduanya yang santai dan intim.

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika pasangan ini menikmati suasana pantai. Pemandangan laut dan langit menjelang matahari terbenam membuat momen kebersamaan mereka terasa semakin romantis.

Meski begitu, Rachel tidak banyak memperlihatkan kemesraan secara berlebihan. Potret yang dibagikannya justru menampilkan sisi sederhana pasangan tersebut saat menikmati waktu bersama.