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HOME WOMEN LIFE

Benarkah Tote Bag Kertas Lebih Bahaya untuk Lingkungan Ketimbang Plastik?

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |21:10 WIB
Benarkah Tote Bag Kertas Lebih Bahaya untuk Lingkungan Ketimbang Plastik?
Benarkah Tote Bag Kertas Lebih Bahaya untuk Lingkungan Ketimbang Plastik? (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Penggunaan tote bag berbahan kertas kerap dianggap sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Banyak orang beralih ke produk berbahan kertas karena menilai material tersebut lebih mudah terurai dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap bumi.

Namun, anggapan tersebut tidak selalu benar. Praktisi Bisnis Lingkungan, Bang Sap, mengungkapkan bahwa dampak lingkungan sebuah produk tidak bisa hanya dilihat dari jenis bahannya, tetapi juga harus mempertimbangkan seluruh proses produksinya atau life cycle assessment.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Bang Sap menyebut produk berbahan kertas, termasuk tote bag kertas, dapat menghasilkan jejak lingkungan yang lebih besar dibandingkan plastik jika dilihat dari konsumsi energi, air, hingga emisi selama siklus hidupnya.

“Paper bag kertas bisa jadi lebih berbahaya untuk lingkungan daripada kantong plastik. Kebanyakan orang percaya kalau pakai plastik itu merusak bumi, sementara ganti ke kertas atau tote bag pasti lebih ramah lingkungan. Padahal, bahan pengganti plastik seperti kertas justru lebih boros energi, boros air, dan emisi jika dilihat dari life cycle assessment,” kata Bang Sap, dikutip Rabu (9/9/2026).

Produksi Kertas

Ia menjelaskan, proses produksi kertas membutuhkan konsumsi air dan energi yang cukup besar. Bahkan, menurutnya, emisi yang dihasilkan dari proses produksi hingga pembuangan kertas dapat lebih tinggi dibandingkan plastik untuk fungsi penggunaan yang sama.

“Produksi kertas atau pulp and paper memiliki konsumsi air dan energi yang besar, bahkan bisa lebih tinggi dibanding produksi plastik untuk fungsi yang sama. Emisi produksi sampai pembuangan kertas bisa 500 persen lebih besar daripada emisi plastik,” ujarnya.

Bang Sap menegaskan, permasalahan lingkungan akibat plastik tidak hanya berkaitan dengan materialnya, tetapi juga bagaimana produk tersebut dikelola setelah digunakan. Penilaian lingkungan harus melihat seluruh tahapan, mulai dari pengambilan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga menjadi limbah.

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