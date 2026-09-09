Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Makanan Sarapan yang Diklaim Sehat tapi Ternyata Bikin Gula Darah Cepat Naik

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |07:05 WIB
6 Makanan Sarapan yang Diklaim Sehat tapi Ternyata Bikin Gula Darah Cepat Naik
Sarapan yang diklaim sehat tapi bikin gula darah cepat naik. (Foto: Freepik)
A
A
A

SARAPAN sering dianggap sebagai waktu makan yang paling penting untuk mengawali hari. Namun, masih banyak yang salah memilih menu untuk sarapan sehingga cenderung membuat kadar gula darah tidak stabil.

Dikutip dari Verywell Health, makanan sarapan yang tinggi karbohidrat atau gula tambahan. Namun, makanan itu harus rendah protein, serat, dan lemak, lebih berpotensi menyebabkan lonjakan gula darah.

Menu Sarapan Rendah Gula

Untuk itu, beberapa makanan yang sering dipilih untuk sarapan karena dianggap sehat ini perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Oatmeal

Oatmeal merupakan biji-bijian utuh yang mengandung serat, zat besi, dan vitamin B. Namun, makanan ini juga cukup tinggi karbohidrat dan rendah protein serta lemak.

Saat disantap sendirian, oatmeal bisa membuat gula darah naik. Risiko ini bisa lebih tinggi pada oatmeal rasa yang mengandung sekitar 12 gram gula tambahan.

Agar lebih seimbang, pilih oatmeal tanpa pemanis dan tambahkan kacang, chia seed, hemp seed, atau selai kacang. Oatmeal juga bisa dimasak menggunakan susu sapi atau susu kedelai, lalu dipadukan dengan telur, yogurt, atau keju cottage.

2. Sereal

Sereal yang diklaim sebagai makanan tinggi serat atau berbahan gandum utuh belum tentu rendah gula tambahan. Sereal yang minim protein dapat dicerna dengan cepat dan berpotensi menyebabkan gula darah melonjak.

Salah satu cara membuatnya lebih seimbang adalah memilih sereal dengan kandungan serat 3-5 gram dan gula tambahan kurang dari 5 gram. Tambahkan susu sapi atau susu kedelai, kacang, biji-bijian, maupun sumber protein seperti telur atau greek yogurt.

3. Yogurt Berperisa

Yogurt sebenarnya mengandung protein, kalsium, dan probiotik. Masalahnya, yogurt dengan tambahan rasa bisa mengandung gula tambahan hingga 15 gram.

Jika ingin pilihan yang lebih ramah terhadap gula darah, pilih greek yogurt atau tawar yang lebih tinggi protein. Rasa manis bisa ditambahkan dengan sedikit madu, buah segar, kacang, atau biji-bijian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/298/3226904/makan_di_kasur-0UVJ_large.jpg
Hindari Makanan dan Minuman Ini agar Tidak Sering Pipis saat Tidur di Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/482/3223022/sarung_tangan_plastik-uTYy_large.jpg
Penyebab Sarung Tangan Plastik Sebaiknya Tidak Dipakai untuk Makanan Panas dan Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/25/481/1955344/8-kombinasi-makanan-yang-berbahaya-bagi-anak-cermat-buat-bekal-dan-sarapan-ya-moms-GtL5GXPc9n.jpg
8 Kombinasi Makanan yang Berbahaya bagi Anak, Cermat Buat Bekal dan Sarapan Ya Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/02/298/1881181/selain-wine-dan-steak-ini-4-kombinasi-makanan-unik-yang-lagi-hits-X1qDMWQoYi.jpg
Selain Wine dan Steak, Ini 4 Kombinasi Makanan Unik yang Lagi Hits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/30/481/1805062/cegah-obesitas-perhatikan-kombinasi-makanan-lengkap-dan-bergizi-setiap-hari-4NT72WJeQA.jpg
Cegah Obesitas, Perhatikan Kombinasi Makanan Lengkap dan Bergizi Setiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/07/481/1771112/jika-dikonsumsi-bersamaan-7-kombinasi-makanan-ini-jadi-tidak-sehat-NvFNuJExdU.jpg
Jika Dikonsumsi Bersamaan, 7 Kombinasi Makanan Ini Jadi Tidak Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement