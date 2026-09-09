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Mitos atau Fakta: Teh Bisa Bantu Redakan Sakit Kepala

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |12:35 WIB
Mitos atau Fakta: Teh Bisa Bantu Redakan Sakit Kepala
Ilustrasi teh jahe. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Sakit kepala bisa muncul kapan saja. Kurang tidur, stres, terlalu lama menatap layar, sampai kurang minum dapat membuat kepala terasa berdenyut atau berat. Saat kondisi ini datang, sebagian orang mungkin langsung mencari obat pereda nyeri.

Namun, ada cara sederhana lain yang bisa dicoba untuk membantu membuat tubuh lebih rileks, yaitu menikmati secangkir teh.

Menurut Health, teh berpotensi membantu meredakan sakit kepala, terutama karena dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan memberikan efek relaksasi. Meski begitu, jenis teh dan respons setiap orang terhadap kandungannya bisa berbeda. Ada teh yang justru dapat memperburuk sakit kepala pada orang tertentu. 

3 Jenis Teh yang Bantu Redakan Sakit Kepala

Lalu, teh apa saja yang bisa dicoba? Yuk, simak ulasannya seperti yang telah dilansir dari Health.

1. Teh peppermint

Ilustrasi teh daun mint. (Foto: dok Magnific/jcomp)
Ilustrasi teh daun mint. (Foto: dok Magnific/jcomp)

Teh peppermint atau teh daun mint bisa menjadi salah satu pilihan ketika kepala terasa tidak nyaman. Peppermint mengandung mentol yang diketahui memiliki efek menenangkan dan dapat membantu membuat otot lebih rileks. Efek tersebut berpotensi membantu meredakan sakit kepala akibat ketegangan atau yang dikenal sebagai tension headache. 

      
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