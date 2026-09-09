5 Gaya Naomi Osaka sebagai Ikon Fesyen di Dunia Tenis

JAKARTA - Naomi Osaka bukan hanya dikenal sebagai salah satu petenis perempuan terbaik dunia. Di luar lapangan, atlet asal Jepang ini juga semakin dikenal berkat gaya busananya yang berani dan bercerita.

Bagi Osaka, penampilan saat memasuki lapangan tenis bukan sekadar soal pakaian. Ia kerap menjadikan busana sebagai cara untuk mengekspresikan budaya, pengalaman pribadi, hingga hal-hal yang ia sukai.

Selama beberapa tahun terakhir, Osaka bahkan berkolaborasi dengan sejumlah desainer dan merek ternama untuk menciptakan tampilan yang berbeda dari gaya tenis pada umumnya. Tak heran jika setiap kali melangkah ke lapangan, penampilannya hampir selalu menjadi sorotan.

Melansir Times of India, berikut lima penampilan Naomi Osaka yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu ikon fesyen di dunia tenis.

1. Busana Dramatis di Met Gala 2026

Busana Dramatis Naomi Osaka di Met Gala 2026. (Foto: dok Instagram/naomiosaka)

Naomi Osaka menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bintang di lapangan tenis saat menghadiri Met Gala 2026.

Dalam acara tersebut, Osaka mengenakan rancangan desainer Robert Wun dengan tema "Fashion Is Art". Penampilannya terdiri atas mantel berwarna gading dengan struktur pahatan, detail bulu merah, serta topi yang memberikan kesan teatrikal.

Setelah mantel tersebut dilepas, terlihat gaun merah ketat yang dihiasi ribuan kristal. Busana tersebut dibuat dengan proses pengerjaan yang sangat rumit, yakni lebih dari 659.000 jahitan dan sekitar 3.280 jam pengerjaan tangan, serta dihiasi ribuan kristal Swarovski.