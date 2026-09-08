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Deretan Potret Kucing yang Terpapar Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |10:10 WIB
Deretan Potret Kucing yang Terpapar Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Deretan Potret Kucing yang Terpapar Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau (Foto: Instagram lalana.corp)
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JAKARTA — Lapisan abu vulkanik yang menempel di tubuh membuat sejumlah kucing terlihat berbeda dari biasanya. Salah satu foto kucing berbulu putih yang tubuh dan wajahnya berubah menjadi keabu-abuan ramai diperbincangkan warganet setelah diduga terkena paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Penampilan kucing tersebut bahkan memancing berbagai komentar lucu dari warganet. Namun, kondisi itu sebenarnya perlu mendapat perhatian karena abu vulkanik tidak hanya mengotori bulu, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada hewan.

kucing

Kekhawatiran lainnya muncul karena kucing memiliki kebiasaan grooming atau menjilati tubuh untuk membersihkan bulunya. Abu yang menempel pada bulu berpotensi ikut tertelan ketika kucing melakukan aktivitas tersebut.

Karena itu, kucing yang terkena abu vulkanik sebaiknya segera dibersihkan dengan cara yang aman. Pembersihan perlu dilakukan secara hati-hati agar abu tidak semakin beterbangan dan terhirup oleh hewan maupun manusia di sekitarnya.

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