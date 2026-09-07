Potret Inka Andestha Pamer Hadiah dari Pratama Arhan saat Rayakan Kelulusan S1

KABAR bahagia datang dari Inka Andestha Putri. Kekasih Pratama Arhan ini baru saja merayakan kelulusannya setelah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1).

Momen spesial tersebut turut dibagikan Inka melalui media sosial. Ia terlihat mengabadikan kebahagiaannya setelah resmi menyandang gelar S.I.Kom. Dalam perayaan kelulusannya, Inka juga mendapat hadiah spesial dari sang kekasih, pesepak bola Pratama Arhan.

1. Resmi Sandang Gelar S.I.Kom.

Ya, Inka resmi menyelesaikan pendidikan S1. Dia menjalani sidang secara online dari rumahnya yang penuh ketegangan.

Inka pun kini resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.). Usai resmi dinyatakan lulus sidang, Inka terlihat penuh haru hingga tak bisa menahan air mata.

Kelulusan tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Inka. Momen wisuda pun dirayakan bersama orang-orang terdekat. Inka bahkan turut memamerkan sederet papan bunga yang dikirimkan orang terdekatnya untuk merayakan kesuksesan tersebut.