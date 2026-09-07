Fendy & Co Hadirkan Pengalaman Keratin Terbaik, Rambut Lebih Sehat, Lembut, dan Berkilau

JAKARTA – Rambut kusut, mengembang, sulit diatur, hingga tampak kusam masih menjadi masalah yang sering dialami banyak wanita Indonesia. Tak heran jika treatment keratin menjadi salah satu perawatan rambut yang paling diminati karena mampu memberikan tampilan rambut yang lebih halus, lembut, dan berkilau.

Namun, tidak semua treatment keratin diciptakan dengan standar yang sama. Di tengah banyaknya pilihan salon yang menawarkan layanan serupa, konsumen kini semakin selektif dalam memilih treatment yang tidak hanya memberikan hasil instan, tetapi juga mengutamakan kesehatan rambut dan kenyamanan selama proses perawatan.

Salah satu salon premium yang menjadi perhatian pecinta hair dan beauty di Jakarta, khususnya di area Gandaria, Kemang, dan Tebet, adalah Fendy & Co Hairdesign & Beauty.

Salon ini dikenal menghadirkan pengalaman treatment keratin yang berbeda dengan mengutamakan teknologi modern, formula yang lebih aman, serta hasil rambut sehat yang terlihat alami, menjadikannya destinasi favorit warga di Jakarta yang mencari perawatan rambut premium tanpa harus jauh-jauh keluar dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Mengapa Memilih Treatment Keratin?

Keratin merupakan protein alami yang terdapat pada rambut. Paparan sinar matahari, proses coloring, bleaching, penggunaan alat styling panas, hingga faktor lingkungan dapat membuat kadar keratin pada rambut berkurang sehingga rambut menjadi kering, rapuh, dan sulit diatur.

Treatment keratin bekerja dengan membantu mengisi kembali lapisan rambut sehingga rambut terasa lebih halus, lembut, dan tampak sehat. Namun, kualitas bahan yang digunakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir sekaligus keamanan treatment tersebut.

Fendy & Co Hadirkan Pengalaman Keratin yang Lebih Nyaman