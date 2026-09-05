Bisa Picu Gagal Ginjal hingga Impotensi, Hindari 4 Kebiasaan Ini sebelum Tidur

JAKARTA - Tidur malam seharusnya menjadi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri. Namun, beberapa kebiasaan malam hari yang tampak sepele ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan organ vital. Salah satu ancaman terbesar dari kebiasaan buruk ini adalah kerusakan pada sistem pembuluh darah.

Dokter Spesialis Urologi Andika Afriansyah dalam unggahan video di akun Instagramnya memaparkan bahwa pembuluh darah memiliki peran sentral dalam mengalirkan nutrisi ke seluruh organ tubuh. Kerusakan pada pembuluh darah dapat memicu efek domino yang merusak berbagai fungsi organ sekaligus.

“Satu bagian tubuh yang kalau rusak, ginjal, mata, jantung ikut rusak bareng-bareng. Dan empat kebiasaan sebelum tidur ini juga bisa merusaknya. Namanya pembuluh darah. Dia yang bantu jalannya nutrisi ke seluruh organ kita, bahkan organ intim laki-laki. Jadi kalau pembuluh darahmu rusak, kamu bisa kena gagal ginjal atau juga impotensi," ujar dr. Andika, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Dalam penjelasannya, dr. Andika menyoroti empat kebiasaan sebelum tidur yang kerap dilakukan masyarakat tanpa menyadari risikonya:

1. Merokok Sebelum Tidur

Banyak orang menganggap merokok sebatang sebelum tidur dapat memberikan efek relaksasi. Padahal, zat kimia di dalam rokok bekerja merusak struktur bagian dalam saluran darah tanpa memandang waktu.

"Ini empat kebiasaannya. Rokok sebelum tidur, sebatang biar rileks, padahal rokok merusak lapisan dalam pembuluh darah. Nggak ada jam yang aman buat ngerokok," tutur dia.

2. Mengonsumsi Makanan Tinggi Garam

Mengonsumsi makanan tinggi garam. (Foto: dok Magnific)

Mencamil mie instan, keripik, atau gorengan menjelang waktu tidur dapat memicu lonjakan tekanan darah. Jika hal ini terjadi terus-menerus setiap malam, struktur dinding pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya.