Bukan Cuma Menyaring Racun, Ini 5 Fungsi Ginjal yang Jarang Diketahui

JAKARTA — Selama ini ginjal lebih sering dikenal sebagai organ yang bertugas menyaring darah dan membuang zat sisa melalui urine. Padahal, organ yang ukurannya kurang lebih sebesar kepalan tangan ini memiliki sejumlah fungsi penting lain, mulai dari membantu menjaga kesehatan tulang hingga mengatur tekanan darah.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal dan Hipertensi, dr. Decsa Medika Hertanto, dalam unggahan video di akun Instagram-nya, mengungkapkan bahwa ginjal merupakan salah satu organ yang underrated atau kerap dipandang sebelah mata, meski memiliki banyak peran vital bagi tubuh.

Ia membeberkan lima fungsi utama ginjal yang mungkin masih jarang diketahui masyarakat, mulai dari fungsi kelima hingga yang paling utama.

“Ini dia top lima fungsi ginjal kalian. Nah ginjal ini adalah organ yang underrated. Jadi jarang banget diketahui sama kalian. Nah biar kalian melek, fungsi ginjal kalian itu buat apa, nih tak jabarin,” ujar dr. Decsa.

5 Fungsi Ginjal

5. Mengaktifkan Vitamin D

Pada urutan kelima, ginjal berperan penting dalam mengaktifkan vitamin D. Vitamin D yang masuk ke dalam tubuh perlu melalui proses aktivasi agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk membantu menjaga kesehatan tulang dan mendukung sistem kekebalan tubuh.