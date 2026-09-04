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Air Terjun Yuntai di Cina Ternyata Dialiri Pipa, Ini Alasan Pengelola

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |06:05 WIB
Air Terjun Yuntai di Cina Ternyata Dialiri Pipa, Ini Alasan Pengelola
Air terjun Yuntai di Cina. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Air terjun biasanya menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun, Air Terjun Yuntai di Cina justru menjadi sorotan setelah sebuah video mengungkap adanya pipa yang digunakan untuk membantu mengalirkan air ke air terjun tersebut.

Air Terjun Yuntai berada di Provinsi Henan, Cina. Air terjun setinggi sekitar 314 meter ini merupakan salah satu daya tarik utama di kawasan Yuntai Geo Park.

Melansir The Guardian, keberadaan pipa tersebut terungkap setelah seorang wisatawan menggunakan drone untuk merekam bagian atas air terjun. Dalam video yang kemudian viral di media sosial Cina itu, terlihat air keluar dari sebuah pipa berbentuk lingkaran yang berada di antara bebatuan sebelum jatuh ke bawah seperti aliran air terjun pada umumnya.

Video tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di Weibo. Tagar terkait penemuan pipa itu bahkan disebut telah mendapatkan lebih dari 14 juta interaksi.

Air Terjun Yuntai Memang Dibantu Pipa

Setelah video tersebut ramai, pihak pengelola kawasan wisata akhirnya mengakui keberadaan pipa tersebut.

      
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