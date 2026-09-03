Efek Dracin, Wisatawan Bisa Cobain Akting Drama Pendek dengan Tarif Rp530 Ribu per Orang

JAKARTA - Tren drama China atau dracin kini tidak hanya membuat wisatawan tertarik mengunjungi lokasi syuting. Di Hengdian World Studios, China, pengunjung bahkan bisa merasakan langsung pengalaman menjadi pemeran dalam drama pendek dengan membayar mulai sekitar Rp530 ribu per orang.

Hengdian World Studios dikenal sebagai salah satu kompleks produksi film dan televisi terbesar di dunia. Kawasan ini memiliki lebih dari 100 studio mini yang tersebar di area sekitar 30 kilometer persegi dan menawarkan berbagai latar yang menggambarkan perjalanan sejarah Tiongkok selama ribuan tahun.

Selama ini, wisatawan datang untuk melihat berbagai lokasi yang digunakan dalam produksi drama dan menikmati kawasan wisata yang berstatus nasional 5A. Namun, Hengdian kini memperluas konsep wisatanya dengan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan drama.

Sejak Agustus, wisatawan dapat mengikuti program khusus untuk memproduksi drama pendek mereka sendiri. Untuk pengalaman akting selama satu jam, tarifnya mulai dari 218 yuan atau sekitar Rp530 ribu. Pengunjung juga dapat menambahkan layanan tata rias dan penataan gaya dengan biaya sekitar 388 yuan atau Rp943 ribu.

Bagi rombongan, tersedia pula paket khusus dengan harga 3.800 yuan atau sekitar Rp9,2 juta hingga 12.000 yuan atau sekitar Rp29,1 juta. Paket tersebut dapat digunakan untuk kegiatan keluarga maupun acara perusahaan seperti team building.