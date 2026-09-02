Shanju Rayakan Pencapaian Setelah 2 Tahun Jadi Ibu: Istri Jonatan Christie Senang Berat Badan Kembali ke Angka 5

ISTRI dari pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia, Jonatan Christie, yakni Shania Juniantha atau yang akrab disapa Shanju bercerita soal lika-liku menjadi seorang ibu. Kini, dia pun tengah merayakan sebuah pencapaian tersendiri.

Dua tahun menjalani peran sebagai seorang ibu membuat Shanju banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun mental. Setelah melewati perjalanan panjang sejak kelahiran buah hatinya, Shanju kini merayakan kembalinya berat badan ke angka 5.

1. Shanju Rayakan Pencapaian Setelah 2 Tahun Jadi Ibu

Melalui unggahan di media sosial, Shanju mengungkapkan bahwa setelah dua tahun, akhirnya angka di depan timbangan kembali menunjukkan angka 5. Bagi Shanju, pencapaian tersebut mungkin terlihat sederhana.

Namun, setelah dua tahun menjadi ibu, Shanju menganggapnya sebagai sebuah kemenangan kecil yang layak dirayakan.

“Setelah dua tahun menjadi ibu, akhirnya angka pertama di timbangan kembali ke angka 5 lagi... setelah DUA tahun penuh. Kemenangan kecil, sih, tapi biarkan aku menikmatinya, hahaha,” tulis Shanju.

“Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa selama dua tahun terakhir ini,” lanjutnya.

2. Belajar Menjadi Ibu

Selain berbicara mengenai perubahan fisiknya, Shanju juga membagikan refleksinya mengenai perjalanan menjadi seorang ibu. Ia mengaku terkadang masih bertanya-tanya seperti apa sebenarnya sosok ibu yang “baik dan benar”.

“Kadang masih suka mikir, sebenarnya jadi Ibu yang ‘baik dan benar’ itu harus kayak gimana sih?” tulis Shanju.

Namun, pengalaman selama dua tahun tersebut justru membuatnya menyadari bahwa tidak ada satu cara yang paling benar untuk menjadi seorang ibu. Menurut Shanju, setiap ibu memiliki cara masing-masing dalam mencintai dan mengurus anak.

Hal terpenting adalah anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta merasa bahwa sang ibu selalu ada untuk mereka. Shanju pun menyimpulkan bahwa selama seorang ibu memberikan cinta dan memastikan anaknya mendapatkan perawatan yang baik, sebenarnya ia sudah melakukan yang terbaik.

“Tapi sepertinya peran sebagai ibu mengajarkan saya bahwa tidak ada satu cara yang paling benar untuk menjadi seorang ibu. Setiap ibu punya caranya sendiri dalam menyayangi dan merawat anaknya. Selama anak-anak terurus, dicintai sepenuh hati, dan tahu bahwa kita selalu ada untuk mereka... menurut saya, kita sudah melakukan hal yang tepat,” tutur Shanju.

“Katanya, butuh waktu sekitar dua tahun bagi seorang ibu untuk mulai merasa kembali menjadi dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Dan sekarang setelah saya berada di titik ini... saya jadi paham rasanya,” lanjutnya.