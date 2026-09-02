Cerita Namira Adjani soal Persiapan Menuju Sydney Marathon 2026: Dari Porsi Latihan Sampai Nutrisi

RUNNER dan content creator, Namira Adjani, jadi salah satu selebriti perempuan Indonesia yang berhasil finis di Sydney Marathon 2026. Dia pun berbagi cerita soal persiapan sebelum berlari di Sydney Marathon 2026.

Persiapan tak hanya soal porsi latihan, Namira juga mempersiapkan nutrisi. Lewat persiapan matang itu, putri dari Alya Rohali ini bisa finis dengan catatan waktu yang juga begitu impresif.

1. Persiapan Menuju Sydney Marathon 2026

Dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, Namira bercerita soal persiapan untuk mengikuti maraton 42 kilometer. Sebab, banyak pertanyaan apakah seorang pelari harus sudah mampu berlari sejauh 42 kilometer dengan pace tertentu sebelum hari perlombaan?

Menurut Namira, latihan maraton memiliki strategi yang berbeda dibandingkan latihan untuk nomor 5K atau 10K. Untuk 5K, misalnya, latihan cenderung lebih banyak melibatkan interval dengan intensitas tinggi.

Sementara itu, latihan maraton memiliki variasi sesi yang lebih beragam. Ada speed session untuk meningkatkan kecepatan, tempo run, easy run, hingga long run. Masing-masing jenis latihan memiliki fungsi tersendiri.

“Sebenarnya sih kalau latihan, misalnya kita mau semacam nyari waktu di 5K sama 42 itu beda sih latihannya. Kalau 5K itu kan latihannya mungkin akan banyak di interval yang ngebut-ngebut gitu lah ya pokoknya,” ujar Namira.

“Nah kalau misalnya latihan untuk maraton itu strateginya lebih bervariasi gitu lah. Jadi ada speed session-nya ada buat ngejar waktu, terus ada tempo run-nya juga, ada easy run-nya juga, terus ada long run-nya gitu. Nah jadi kan tipe-tipe latihan itu punya fungsinya masing-masing,” lanjutnya.

“Kayak easy run itu kan supaya mileage kita tuh tetap dapet, tapi badan kita nggak dipaksa terus dengan beban yang berat gitu lah. Supaya ada recovery-nya juga. Jadi emang latihan maraton itu beda sih sama latihan 5K dan 10K gitu. Ada strateginya sendiri,” jelas Namira.

2. Latihan 3-4 Bulan

Namira sendiri jalani latihan yang tak sebentar. Dia melakukan latihan intensif bahkan selama 3-4 bulan sebelum tampil di Sydney Marathon 2026.

“Biasanya aku tuh latihan buat kayak program khusus buat latihan maraton tuh biasanya 3-4 bulan lah intensifnya gitu,” cerita Namira.

“Jadi dalam seminggu itu bisa ya tadi lari 3-4 kali. Jadi bisa hampir tiap hari ke GBK sebenernya,” lanjutnya.