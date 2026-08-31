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Deretan Selebriti Perempuan Indonesia yang Berhasil Finis di Sydney Marathon 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |20:05 WIB
Deretan Selebriti Perempuan Indonesia yang Berhasil Finis di Sydney Marathon 2026
Deretan selebriti perempuan Indonesia yang finis di Sydney Marathon 2026. (Foto: Instagram)
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AJANG Sydney Marathon 2026 menjadi panggung tersendiri bagi sejumlah selebriti perempuan Indonesia. Tak sekadar mengikuti perlombaan, mereka berhasil menuntaskan rute maraton sejauh 42,195 kilometer sehingga membawa pulang medali finisher.

Sydney Marathon 2026 sendiri digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026. Tahun ini, ajang tersebut diikuti sekitar 41.000 pelari dari 162 negara dan kembali menjadi bagian dari jajaran World Marathon Majors.

Berikut 6 selebriti perempuan Indonesia yang tercatat berhasil finis:

1. Namira Adjani

Namira Adjani

Salah satu selebriti perempuan Indonesia yang berhasil finis di Sydney Marathon 2026 adalah Namira Adjani. Putri sulung Alya Rohali ini bukan pertama kalinya ikut ajang marathon internasional. Bahkan, dia telah menyelesaikan enam maraton utama dunia di usia 25 tahun.

Pada gelaran Sydney Marathon 2026 ini, Namira berhasil menyelesaikannya dalam waktu 3 jam 54 menit dengan jarak sekitar 42 kilometer. Pencapaian tersebut sekaligus membuatnya meraih medali 7 Star World Marathon Majors.

2. Melanie Putria

Melanie Putria

Kemudian, ada Melanie Putria. Dia juga sukses menuntaskan Sydney Marathon 2026. Dia girang bukan main bisa finis di Sydney Marathon 2026. Apalagi, persiapan dilakukannya di tengah-tengah kepadatan kegiatan yang harus dijalani setiap harinya.

Ini juga jadi momen comeback manisnya di event marathon. Sebelumnya, Melanie vakum selama 2 tahun.

“Alhamdulillah ya Allah! Sydney sangat ngga mudah untuk ditaklukan. butuh latihan yang fokus, dedikasi waktu dan energi serta mental yang tangguh. But I’m so proud of myself.. dengan segala challenge yang aku miliki dalam hidup, latihan yang banyak bolongnya karena keterbatasan waktu yang harus kuselipkan ditengah kesibukanku, aku berhasil comeback di event marathon setelah vakum 2 tahun,” tulis Melanie Putri.

“Race kali ini benar-benar mengaduk emosi. Jadi saat finish isinya nangiiis aja. Course yang aku pilih untuk comeback juga ngga ada ampun. Tanjakan Sydney sadis luar biasa!” lanjutnya.

3. Soraya Larasati

Soraya Larasati

Di urutan ketiga, ada Soraya Larasati. Dia bahkan berhasil mencatat waktu cukup impresif, yakni menyelesaikan lomba dalam waktu 3 jam 38 menit, dengan pace sekitar 5:07 menit per kilometer. Catatan jaraknya mencapai 42,75 kilometer.

“Sydney yang mengajarkanku bahwa menjadi pelari bukan hanya tentang seberapa cepat kita bisa berlari saat semuanya berjalan sempurna… Tapi seberapa jauh kita masih mau berjuang saat semuanya tidak lagi sempurna.  Alhamdulillah for another finish line. Another medal. Another story I’ll carry forever. Sydney, you didn’t give me a PB. You gave me a battle. And I finished it. PB can wait. But this moment will never come again,” tulis Soraya Larasati di Instagram.

 

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