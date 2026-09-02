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Self Care Bukan Sekedar Tren, Ikut Wellness in Motion Bikin Hidup Lebih Sehat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |18:02 WIB
Self Care Bukan Sekedar Tren, Ikut Wellness in Motion Bikin Hidup Lebih Sehat
VRadio dan Aryaduta Menteng kembali berkolaborasi menghadirkan Yoga Independence Wellness in Motion. (Foto: dok iNews Media Group)
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JAKARTA - Mendukung gaya hidup sehat, VRadio dan Aryaduta Menteng kembali berkolaborasi menghadirkan Yoga Independence Wellness in Motion. Kegiatan ini mengajak para perempuan aktif untuk tetap bugar melalui olahraga yoga.

Sebagai informasi, yoga adalah olahraga yang bermanfaat bagi tubuh secara menyeluruh. Mulai dari meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot, memperbaiki postur tubuh, hingga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. 

Melalui perpaduan gerakan, teknik pernapasan, dan meditasi, yoga menjadi salah satu aktivitas yang efektif untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus memberikan ketenangan mental di tengah kesibukan sehari-hari. 

Acara tersebut dibuka mulai pukul 16.00 dan digelar di halaman Aryaduta Menteng, Sabtu (29/8/2026). Para peserta melakukan gerakan yoga sederhana bersama instruktur Minto sambil merasakan suasana asri dan menenangkan. Selain yoga, acara ini juga semakin seru dengan mini games interaktif bagi peserta yang berhadiah produk Soulyu untuk tiga pemenang. 

Sesi mini games berhadiah produk Soulyu. (Foto: dok iNews Media Group)
Sesi mini games berhadiah produk Soulyu. (Foto: dok iNews Media Group)

Kegiatan yoga bersama VRadio dan Aryaduta Menteng bukan yang pertama kalinya. Acara ini diharapkan bisa menambah semangat para perempuan aktif untuk tetap bugar di tengah kesibukan rutinitas.

Usai yoga, acara ditutup dengan sesi foto bersama para peserta dan instruktur Minto. Pengalaman wellness ini tak hanya sampai di sini. Jangan lewatkan aktivitas wellness seru lainnya bersama VRadio ya!

(Agustina Wulandari )

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