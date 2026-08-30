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HOME WOMEN FOOD

Sering Makan Chia Seed? Ternyata Cara Mengonsumsinya Tak Boleh Sembarangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |13:05 WIB
Sering Makan Chia Seed? Ternyata Cara Mengonsumsinya Tak Boleh Sembarangan
Ilustrasi cara mengonsumsi chia seed. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Belakangan ini, biji chia atau chia seed semakin populer. Biji kecil berwarna hitam ini sering ditambahkan ke smoothie bowl, overnight oats, minuman, hingga salad. Banyak pegiat gaya hidup sehat dan olahraga menganggap chia sebagai makanan super karena kaya akan serat, asam lemak omega-3, dan antioksidan.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: cara mengonsumsi chia seed juga penting. Menurut dr. Saurabh Sethi, Dokter Spesialis Gastroenterologi yang mendapat pelatihan di Stanford dan Harvard, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan agar manfaat chia bisa didapat tanpa menimbulkan masalah pencernaan. 

Cara Mengonsumsi Chia Seed

Berikut cara mengonsumsi chia seed seperti yang dilansir dari The Times of India:

1. Sebaiknya rendam chia sebelum dimakan

Kesalahan yang cukup umum adalah mengonsumsi biji chia dalam keadaan kering. Biji chia bisa menyerap air hingga sekitar 10 kali beratnya. Kalau langsung ditelan dalam keadaan kering, biji tersebut dapat mengembang di saluran pencernaan. 

Akibatnya, sebagian orang bisa mengalami kembung atau sembelit. Dalam kasus yang jarang terjadi, kondisi ini bahkan dapat menyebabkan penyumbatan pada kerongkongan.

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