Alasan Rumput Laut Jadi Superfood Masa Depan

JAKARTA - Rumput laut sudah ada sejak dulu kala, bahkan mungkin merupakan tumbuhan pertama di dunia. Menurut penelitian tahun 2020, rumput laut kemungkinan berperan dalam evolusi manusia dan sempat menjadi makanan pokok di masa kelaparan.

Melansir Healthline, bukti juga menunjukkan rumput laut sudah dipakai sebagai makanan dan obat-obatan di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan setidaknya sejak 14.000 tahun lalu. Selain punya sejarah panjang, rumput laut juga menawarkan banyak manfaat, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga membantu memulihkan ekosistem.

Sachi Singh, pendiri suplemen makanan berbasis rumput laut Rootless, mengatakan, “Rumput laut bisa jadi masa depan asupan kita.”

Manfaat Kesehatan Rumput Laut

Rumput laut sangat kaya nutrisi, terutama sumber yodium yang luar biasa. Nutrisinya bisa sedikit berbeda tergantung jenisnya.

Kelp (Rumput Laut Cokelat): Sangat padat nutrisi. Dalam 100 gram kelp mentah terdapat banyak Vitamin K1 (55 persen dari kebutuhan harian/AKG), folat, magnesium, zat besi, dan kalsium.

Sangat padat nutrisi. Dalam 100 gram kelp mentah terdapat banyak Vitamin K1 (55 persen dari kebutuhan harian/AKG), folat, magnesium, zat besi, dan kalsium. Wakame: Sering dibudidayakan di Jepang dan Korea. Hanya dua sendok makan (10 gram) wakame mentah sudah mengandung 280 persen kebutuhan yodium harian.

Sering dibudidayakan di Jepang dan Korea. Hanya dua sendok makan (10 gram) wakame mentah sudah mengandung 280 persen kebutuhan yodium harian. Jenis Lainnya: Nori (biasa untuk sushi), selada laut (Sea lettuce), Kombu (untuk kaldu/sup), Arame, Dulse, hingga agar-agar.

Senyawa bioaktif dalam rumput laut, seperti antioksidan, polifenol, protein, dan asam lemak tak jenuh, juga memberikan manfaat medis. Rumput laut punya sifat antioksidan, antimikroba, antivirus, pelindung saraf, serta berpotensi membantu mencegah pertumbuhan sel kanker.

Cara Menambahkan Rumput Laut dalam Resep Harian

Kamu bisa menambahkan rumput laut ke hampir semua makanan, antara lain:

Gunakan untuk membungkus makanan (sushi) atau sebagai taburan (nori kering). Campurkan ke dalam selada (salad), sup, atau rebusan kaldu, seperti wakame atau kombu). Kamu bahkan bisa mencoba membuat Mentega Rumput Laut: Cukup campurkan mentega tawar dengan bubuk nori dan dulse panggang, lalu oleskan di atas roti hangat atau pakai untuk menggoreng telur.

Apakah rumput laut adalah superfood masa depan? Sangat berpotensi! Sebagai tanaman organik yang sangat sehat, rumput laut bisa jadi andalan untuk mendukung kesejahteraan manusia sekaligus kelestarian planet.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.