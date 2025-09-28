Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenapa Banyak Perempuan Jepang Berusia 100 Tahun?

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |13:59 WIB
Kenapa Banyak Perempuan Jepang Berusia 100 Tahun?
Kenapa Banyak Perempuan Jepang Berusia 100 Tahun? (Foto: Freepik)
JAKARTA Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Menariknya, mayoritas penduduk Jepang yang mencapai usia 100 tahun atau lebih adalah perempuan. Fenomena ini kerap memunculkan pertanyaan: apa rahasia panjang umur perempuan Jepang?

- Gaya Hidup Sehat Sejak Dini

Salah satu kunci utama adalah pola hidup sehat. Perempuan Jepang terbiasa mengonsumsi makanan segar, rendah lemak jenuh, serta kaya nutrisi. Menu harian mereka didominasi ikan, sayuran, kacang-kacangan, rumput laut, hingga teh hijau yang sarat antioksidan. Pola makan ini membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit kronis.

- Porsi Makan yang Terukur

Konsep “Hara Hachi Bu” yang berasal dari Okinawa menjadi kebiasaan turun-temurun, yakni makan hanya hingga merasa 80% kenyang. Cara ini membuat asupan kalori tetap seimbang sekaligus mencegah obesitas.

