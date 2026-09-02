Benarkah Makan Tiga Kurma di Pagi Hari Bantu Lancarkan Pencernaan?

JAKARTA - Kurma selama ini dikenal sebagai buah yang identik dengan Ramadan. Namun, buah bercita rasa manis ini ternyata juga bisa menjadi salah satu pilihan makanan untuk mendukung kesehatan pencernaan.

Bahkan, mengonsumsi tiga buah kurma jenis Medjool pada pagi hari disebut dapat membantu menjaga pencernaan sekaligus mendukung kestabilan gula darah.

Melansir Verywell Health, kurma mengandung serat larut dan tidak larut yang berperan penting dalam sistem pencernaan. Serat tersebut membantu memperlambat proses penyerapan gula sekaligus mendukung buang air besar yang lebih teratur.

Alasan Kurma Baik untuk Pencernaan

Kurma memang memiliki rasa yang manis karena mengandung gula alami. Namun, buah ini juga mengandung serat sehingga gula tidak diserap ke dalam aliran darah terlalu cepat.

Serat dalam kurma membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula. Kondisi tersebut membuat kenaikan gula darah berlangsung lebih bertahap dibandingkan ketika mengonsumsi makanan manis yang rendah serat.

Selain itu, serat juga membantu menjaga keteraturan buang air besar. Karena itu, memasukkan kurma dalam pola makan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga fungsi pencernaan.

Benarkah Harus Makan Tiga Kurma?