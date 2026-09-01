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Ibu Hamil Boleh Makan Seafood? Ini Catatan dari Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |09:05 WIB
Ibu Hamil Boleh Makan Seafood? Ini Catatan dari Dokter
Ibu hamil. (Foto: Freepik)
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IBU hamil mungkin kerap dibingungkan dengan persoalan makanan. Salah satunya hidangan laut, yakni seafood.

Ada anggapan bahwa ibu hamil harus berpantang total dari makanan laut (seafood). Namun, apakah itu fakta ataukah mitos semata?

Telaga Seafood (Foto: Instagram/@telagaseafood)

1. Ibu Hamil Boleh Makan Seafood?

Ternyata, anggapan ibu hamil tak boleh makan seafood hanyalah mitos semata. Ibu hamil tetap bisa menikmati lezatnya udang hingga cumi-cumi tanpa perlu diliputi rasa waswas, asalkan memahami aturan mainnya.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Fajar Alam dalam unggahan video di akun Instagramnya menegaskan bahwa makanan laut pada dasarnya aman dan kaya nutrisi bagi perkembangan janin. Rasa cemas yang sering melanda para calon ibu biasanya dipicu oleh ketakutan akan paparan merkuri.

"Boleh enggak sih makan seafood? Ya, jadi ada seorang pasien, dia ibu hamil nanya, 'Boleh enggak sih makan seafood?' Jadi prinsipnya Ibu-ibu, seafood itu boleh," ujar dr. Fajar.

2. Catatan yang Harus Diperhatikan Ibu Hamil

Meski diperbolehkan, dr. Fajar memberikan catatan penting mengenai porsi dan pemilihan jenis ikan yang tepat. Konsumsi makanan laut sebaiknya tetap dibatasi dalam batas wajar, yakni sekitar 2 hingga 3 ons per hari.

Kunci utamanya terletak pada kecerdasan memilih jenis ikan yang rendah kandungan merkuri. Biasanya, ikan-ikan berukuran kecil atau yang tidak berada di puncak rantai makanan laut jauh lebih aman untuk dikonsumsi secara rutin.

"Jadi ketakutan Ibu tadi itu, dia alasannya adalah karena takut merkuri. Jadi ibu hamil tetap boleh makan makanan laut ya. Cuman memang harus dibatasi sekitar 2 sampai 3 ons 1 hari," jelas dia.

 

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Topik Artikel :
Ibu Hamil Ibu Hamil Seafood
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