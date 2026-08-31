Wamenkes Sebut Pentingnya Peran Ayah untuk Cegah Stunting Anak

JAKARTA — Peran ayah dinilai tidak kalah penting dalam memastikan kesehatan dan tumbuh kembang anak, terutama sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Keterlibatan ayah dalam pemenuhan gizi, kesehatan, dan pengasuhan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sekaligus upaya mencegah stunting.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dante Saksono Harbuwono saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor untuk meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah dan program 1.000 HPK.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Sekretaris Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Imam Machdi, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Kadarisman.

Program 1.000 HPK merupakan periode penting yang dimulai sejak 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah kelahiran atau ketika anak berusia di bawah dua tahun (baduta). Fase ini menjadi masa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan otak.

Program tersebut difokuskan pada pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta optimalisasi tumbuh kembang anak. Karena itu, persiapan tidak hanya dilakukan saat anak lahir, tetapi perlu dimulai sejak masa remaja, calon pengantin, hingga pasangan usia subur (PUS).

Intervensi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan