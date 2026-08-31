Pasangan yang Main Game Bareng Hubungannya Lebih Bahagia, Ini Alasannya

JAKARTA - Bermain video game bersama pasangan ternyata tidak selalu sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Bagi sejumlah pasangan, bermain game dapat menjadi cara untuk menghabiskan waktu berkualitas, membangun komunikasi, hingga memperkuat rasa kebersamaan.

Ketika dua orang memainkan sebuah game secara bersama-sama, mereka tidak hanya menikmati hiburan. Mereka juga dituntut untuk berkomunikasi, mengambil keputusan, menyelesaikan tantangan, dan saling mendukung agar dapat mencapai tujuan dalam permainan.

Tak heran, hobi tersebut dapat menjadi salah satu aktivitas yang mempererat hubungan pasangan. Berikut beberapa alasan bermain game bersama dapat memberikan dampak positif bagi hubungan:

1. Membangun kedekatan emosional

Memiliki kegiatan yang bisa dinikmati bersama dapat membuat pasangan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi. Video game menawarkan pengalaman yang bisa dilakukan berdua, baik dengan bekerja sama dalam satu tim maupun sekadar bermain secara bergantian.

Momen ketika berhasil melewati tantangan atau menemukan sesuatu yang lucu dalam permainan dapat menjadi pengalaman bersama. Aktivitas sederhana tersebut bisa membuat pasangan merasa semakin dekat.

2. Melatih kekompakan sebagai tim

Banyak permainan mengharuskan pemain bekerja sama untuk mencapai target tertentu. Situasi ini membuat pasangan belajar membagi tugas, menentukan strategi, serta memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain.