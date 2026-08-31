Manfaat Pisang yang Jarang Disadari, Baik untuk Jantung hingga Mengandung Antioksidan

PISANG menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan praktis dikonsumsi. Rasanya manis, teksturnya lembut, serta tidak membutuhkan banyak persiapan untuk menikmatinya.

Di balik kepraktisannya, pisang juga mengandung berbagai nutrisi penting, seperti serat, kalium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, serta berbagai antioksidan. Kandungan tersebut membuat pisang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat.

Lantas, apa saja manfaat pisang bagi kesehatan tubuh? Dilansir dari Health Line, berikut4 manfaat pisang yang jarang disadari:

1. Bantu Jaga Kadar Gula Darah

Pisang mengandung serat larut yang dapat membantu memperlambat proses pencernaan. Pisang yang masih hijau juga mengandung resistant starch, yaitu jenis karbohidrat yang tidak sepenuhnya dicerna tubuh.

Kombinasi tersebut dapat membantu memperlambat pengosongan lambung dan berpotensi membuat peningkatan gula darah setelah makan menjadi lebih terkendali.

Meski demikian, penderita diabetes tetap perlu memperhatikan porsinya, karena pisang tetap mengandung karbohidrat.

2. Baik untuk Kesehatan Jantung

Salah satu keunggulan pisang adalah kandungan kaliumnya. Mineral ini berperan penting dalam menjaga fungsi jantung dan membantu mengatur tekanan darah.

Pisang berukuran sedang menyediakan sekitar 10 persen kebutuhan harian kalium. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium yang turut berperan dalam mendukung kesehatan jantung.