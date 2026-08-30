Tak Batuk atau Demam tapi Positif Kuman TB? Kenali Kondisi TB Laten

JAKARTA — Pernahkah kamu merasa kondisi tubuh sangat prima tanpa gejala batuk atau demam, namun hasil tes kesehatan menunjukkan adanya kuman Tuberkulosis (TB)? Kondisi ini kerap memicu kebingungan masyarakat. Dalam dunia medis, keadaan tersebut dikenal dengan sebutan TB Laten.

Spesialis Paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Prof. Erlina Burhan dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan perbedaan mendasar antara TB Laten dan TB Aktif agar masyarakat tidak salah paham.

“Nah, sekarang saya ingin cerita sedikit tentang beda antara TB laten dan TB yang aktif. Jadi, TB laten itu adalah kondisi ada kuman di dalam tubuh seseorang, tapi kumannya tidur, tidak beraktivitas. Sedangkan kalau TB aktif, kumannya aktif beraktivitas, memperbanyak diri, sehingga bisa menimbulkan kerusakan,” kata Prof. Erlina dikutip Minggu (30/8/2026).

Tak Ada Keluhan Fisik pada TB Laten

Ia menegaskan bahwa orang yang mengalami TB Laten sama sekali tidak merasakan keluhan fisik. Hasil pemeriksaan penunjang standar seperti foto Rontgen maupun tes dahak pun kerap menunjukkan hasil negatif.

“Kalau TB laten enggak, kumannya sedikit jumlahnya dan tidur, sehingga orangnya sehat, tidak ada gejala batuk, tidak ada demam, tidak berkeringat malam, tidak turun berat badan. Kalau di-Rontgen pun normal, nggak ada kelainan sama sekali. Ya, dan kalau diperiksa dahak juga negatif,” terang dia.