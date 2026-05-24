Menkes Ingatkan Pengobatan TBC Harus Tuntas 6 Bulan, Jangan Berhenti di Tengah Jalan

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan edukasi kesehatan lewat konten Budi Gemar Sharing di Instagram. Kali ini ia mengingatkan masyarakat soal pentingnya menuntaskan pengobatan tuberkulosis (TBC).

Dalam video itu, ia menjelaskan bahwa tuberkulosis bukanlah kutukan, seperti yang banyak tertanam dalam stigma masyarakat. Ia menegaskan bahwa TBC adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin.

“TBC itu infeksi bakteri, dan bakteri itu bisa mati dengan obat-obatan seperti ini,” ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa pengobatan TBC berlangsung selama enam bulan dan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama disebut fase intensif yang dijalani selama dua bulan dengan konsumsi obat setiap hari.

Sementara empat bulan berikutnya masuk fase lanjutan yang juga mengharuskan pasien minum obat secara rutin hingga tuntas.