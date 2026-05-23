Menkes Budi Gunadi: Indonesia Penderita TBC Kedua Terbanyak di Dunia

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita Tuberculosis (TBC) kedua di dunia. Hal itu diungkapkan Budi dalam unggahan video di akun instagramnya.

Dalam video tersebut, Budi mengatakan bahwa ada satu orang yang meninggal akibat TBC setiap empat menit sekali. Karena itu, peringatan diberikan Menkes Budi kepada masyarakat Indonesia.

“Setiap empat menit, satu orang Indonesia meninggal karena TB. Jangan-jangan kamu calon salah satu. Indonesia itu ranking nomor dua dunia paling banyak penderita TB-nya,” kata Budi, dikutip Sabtu (23/5/2026).

1. 1 Juta Lebih Kasus TBS Setiap Tahunnya

Melansir dari laman kemenkes.go.id, tercatat ada satu juta lebih kasus TBC setiap tahunnya. Namun, Menkes Budi menilai hal itu bukan hanya berita buruk, melainkan di satu sisi menjadi berita baik. Pasalnya, penyakit TBC di Indonesia perlahan mulai terdeteksi.

Dengan terdeteksinya penyakit TBC di tengah masyarakat, pemerintah secara tidak langsung bisa melakukan edukasi dan pencegahan secara dini. Dimulai dengan pengenalan gejala-gejala TBC agar masyarakat lebih mengenal dan bisa diobati sebelum penyakit tersebut semakin parah.

“Di satu sisi ini berita sedih, di sisi lain ini berita baik. Artinya penderita TB sudah berhasil kita temukan, tinggal kita obati,” ucap Menkes Budi.