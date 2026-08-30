7 Jenis Keju Punya Nutrisi Berbeda, Mana yang Lebih Sehat?

JAKARTA - Banyak orang menganggap keju sebagai makanan yang tinggi kalori dan bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena umumnya dibuat dari susu murni. Namun, menurut ahli gizi, kandungan lemak dan kalori bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan saat memilih keju.

Melansir The Standard, ahli gizi asal Inggris, Rob Hobson, menyarankan agar melihat kandungan protein, natrium atau garam, kalsium, serta manfaat nutrisi secara keseluruhan. Berikut tujuh jenis keju yang diurutkan berdasarkan nilai nutrisinya, dari yang paling rendah hingga paling tinggi.

1. Keju Biru (Blue Cheese)

Keju biru memiliki kandungan garam paling tinggi dibandingkan jenis keju lainnya. Satu porsi keju ini mengandung sekitar seperenam dari asupan garam harian yang direkomendasikan. Jumlah tersebut kira-kira dua kali lebih banyak dibandingkan keju cheddar dan lebih dari lima kali lipat dibandingkan keju Swiss atau mozzarella.

Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan tekanan darah dan menambah beban kerja sistem kardiovaskular.

Selain itu, kandungan proteinnya membuat keju biru tidak terlalu mengenyangkan dibandingkan beberapa jenis keju lainnya. Akibatnya, kamu mungkin lebih cepat merasa lapar.

Meski begitu, keju biru bisa menjadi pilihan bagi orang yang sensitif terhadap laktosa. Sebagian besar laktosa akan terurai selama proses pematangan sehingga keju ini cenderung lebih mudah ditoleransi oleh orang dengan intoleransi laktosa atau pencernaan yang sensitif.

2. Keju Cheddar

Keju cheddar termasuk salah satu jenis keju yang tinggi lemak. Kalorinya bahkan sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan keju cottage sehingga sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.