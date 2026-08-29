Viral! Aksi Heroik Pria Berusaha Hentikan Kereta Api karena Gajah Hendak Lewati Rel

SEBUAH video viral yang menunjukkan aksi heroik seorang pria. Dia berusaha menghentikan kereta api ketika kawanan gajah hendak melintasi rel.

Momen tersebut memperlihatkan kesigapan petugas di lapangan dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan manusia maupun satwa liar. Tak ayal, aksinya jadi sorotan dan banjir pujian.

1. Aksi Heroik Pria

Dalam video yang diunggah akun @baturajabedebis, peristiwa itu terjadi di kawasan Hawaipur, India. Saat berada di sekitar jalur perlintasan kereta, petugas kehutanan bersama kru perkeretaapian melihat kawanan gajah mulai mendekati dan melintas di jalur rel.

Situasi tersebut tentu berbahaya karena kereta api yang melaju di jalur tersebut membutuhkan waktu dan jarak untuk berhenti. Menyadari adanya kawanan gajah di jalur kereta, salah satu petugas langsung bergerak cepat.

Pria itu langsung berusaha memberikan isyarat kepada masinis agar kereta yang sedang melaju segera memperlambat kecepatan. Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kereta bertabrakan dengan kawanan gajah yang sedang hendak menyeberangi rel.

Petugas lainnya turut membantu dengan melakukan koordinasi bersama ruang kendali. Respons cepat dari seluruh pihak akhirnya membuat masinis dapat mengambil tindakan tepat waktu.