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Kulit Apel Sering Dibuang, Padahal Punya 5 Manfaat untuk Kesehatan untuk Otak hingga Halau Kanker

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |07:05 WIB
Kulit Apel Sering Dibuang, Padahal Punya 5 Manfaat untuk Kesehatan untuk Otak hingga Halau Kanker
Kulit apel. (Foto: Freepik)
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SEBAGIAN orang terbiasa mengupas apel sebelum mengonsumsinya. Padahal, bagian kulit buah ini ternyata mengandung sejumlah zat gizi dan senyawa tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh.

Kulit apel mengandung serat dan berbagai senyawa antioksidan, seperti flavonoid, karotenoid, antosianidin, serta quercetin. Kandungan tersebut membuat kulit apel tidak sekadar menjadi lapisan pelindung buah, tetapi juga bagian yang sayang untuk dibuang.

Sederet Manfaat Kulit Apel, Yakin Masih Mau Dibuang?

Berikut sejumlah manfaat yang dikaitkan dengan konsumsi kulit apel.

1. Kaya Antioksidan

Kulit apel mengandung berbagai senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan berperan dalam melawan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya.

Pola makan yang kaya makanan mengandung antioksidan secara umum dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit kronis. Selain itu, kulit apel membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

2. Sumber Serat

Kulit apel juga menjadi salah satu sumber serat. Asupan serat yang cukup penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan.

Serat dapat membantu mendukung kesehatan mikrobioma usus, membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, serta menjadi bagian dari pola makan yang berkaitan dengan risiko lebih rendah terhadap sejumlah masalah metabolik.

Pola makan tinggi serat juga dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik dan penurunan risiko kondisi seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan stroke.

 

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Topik Artikel :
Otak Kanker Kulit Apel Apel
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